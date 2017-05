Rock'n'roll racé et frontal, avec Mustang et The Sore Losers, à la Lune des Pirates..

Jeudi 04 Mai

AMIENS( 80 )

Pour faire suite à une belle soirée pop, rien de tel qu'un rock incisif, stylé aussi puisque ce jeudi soir, les clermontois de Mustang ouvraient pour The Sore Losers , Belges pour le moins remontés et impactants.





L'occasion était donc belle d'entendre du décibel, dans une élégance tendue, pour commencer, avec le groupe de Jean Felzine . Un trio qui montre les crocs avec classe, joue rétro-moderne dans une belle maîtrise, sert quelques petites pointes ska, prend des détours rockab et joue en rangs serrés un rock tapageur. Mustang c'est, chez nous, singulier et précieux. Sa fournée de titres irréprochables consolide sa crédibilité et étend la portée d'un concert qui nous sert exactement ce que nous attendions: un rock tendu, aux guitares loquaces et efficaces, joué par des beaux gosses polissons. Une belle confirmation, en tous les cas, du potentiel conséquent des trois auvergnats.