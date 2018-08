Rock en Stock honore ses 20 ans, avec entre autres les Négresses Vertes et un final dépaysant à souhait...

ETAPLES( 62 )

93 lectures

Pour son 20ème anniversaire, le Rock en Stock a du dans un premier temps, pour son "off" prévu le vendredi soir, subir les caprices de la météo. Il est ensuite retombé sur ses pieds et la programmation de ces 2 jours de festivités, forte de noms tels que BB Brunes (fade), Négresses Vertes (classieusement rétro pour un come-back honorant largement le mythique " Mlah " ) ou Tiken Jah Fakoly (plébiscité comme attendu), ou encore Unswabbed (décapant) et Didier Chappedelaine et ses Maudits Français (fun et rock, avec comme à l'accoutumée le show de Didier Wampas ), a fait mouche.





Tiken Jah Fakoly





Nombreux temps forts donc, puis un final tribal et alerte avec les atypiques Hilight Tribe , aux airs de transe "électribale" des plus euphorisantes. Magistral. On y ajoutera la présence, une constante au "RES", de formations plus locales. Rock sans concessions avec Pierre Velghe , format plus mainstream avec Efyx , Fath'Son ou encore les impactants Trattfolket . Punk-rock "d'époque" avec Social Diktat pour lancer la journée du dimanche. Registre plus cuivré avec Les Clébards , élans hip-hop survitaminés avec les surprenants Rappeurs en Carton , électro-pop d'excellence avec le duo amienois Edgär, malheureusement relégué sur la seconde scène et bien trop peu suivi en dépit de se valeur. Seize formations auront éclairé la 20ème d'un festival qui séduit tant par son cadre que par la diversité proposée.





Les Négresses Vertes





Hilight Tribe