Public en Stock à Rock en Stock...

Samedi 29 Juillet

ETAPLES( 62 )

535 lectures

Affiche attractive, encore rock malgré des têtes d'affiche plutôt "festives" ( Tryo , Naaman et son reggae vigoureux bien exécuté, Naïve New Beaters et sa pop-rap groovy), affluence record, ambiance imprenable, le tout sans aucun souci sécuritaire et encore moins comportemental. Le moins qu'on puisse dire est que le Rock en Stock d'Etaples, s'il s'apprête à célébrer ses 20 ans en 2018, a déjà largement fait honneur à sa 19ème édition.





Sur 2 soirées à nouveau, avec des révélations tantôt rock-shoegaze (les excellents Fools Ferguson pour inaugurer les festivités le samedi), tantôt...reggae, encore (les explosifs Unity Family ), rock'n'roll aussi (les non moins fiables Jet Banana ), une "vieillerie" encore fringante ( Soldat Louis et ses accents celtiques riffants), le Rock en Stock a, c'était prévisible mais surtout très visible, ravi ses aficionados, de plus en plus nombreux. A l'issue du samedi, la réussite de l'équipe d'organisation, qui abat un travail considérable, n'était plus à mettre en doute. On n'oubliera pas les animations en annexe des concerts, la place laissée aux fanfares du secteur ou au désormais mythique ventriglisse, et le contenu diversifié (c'est une constante au R.E.S.) du dimanche, à commencer par le rock british plein d'allant des Space Alligators .