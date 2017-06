L'expérience Swans au 106 de Rouen...

Mercredi 07 Juin

ROUEN( 76 )

Pour clore, ou presque tant les concerts s'y font fréquents, son premier volet 2017, le 106 de Rouen offrait à ses convertis un must no-wave; les Swans de Michael Gira. Une nouvelle date d'autant plus immanquable que les apparitions du groupe sont, sur notre territoire, peu fréquentes et que la première partie, cette Little Annie jazzy-underground à la classe datée, fut excellente. Une superbe voix, un écrin de piano concocté par un acolyte qui accompagnera après, et bien plus sauvagement, Swans, et nous voilà avec une belle introduction qui ne préfigure en rien l'impact du combo américain.