Les étonnants et captivants HMLTD à la Lune des Pirates...

Jeudi 01 Mars

AMIENS( 80 )

48 lectures

Adepte de la surprise musicale, du "non attendu" qui met des claques aux gens présents la Lune des Pirates a une fois de plus fait sensation avec ses deux formations du soir; les hollandais de Dollkraut , pour ouvrir avec leur synthés bavards, lignes de basses addictives et cadences diverses, souvent appuyées. Puis les énormes HMLTD , dans l'expérimentation sonore passionnante entre Bowie , vigueur punk, glam et riffs massifs agrémentés de rythmes électro.





Originalité donc, et ouverture de grande qualité avec le trio Batave Dollkraut, dans un genre lui aussi indéfinissable, à la fois rétro et profondément novateur. Climat "dark", galopades rythmiques, giclées de claviers loquaces et voix "grise", tout cela s'accouple pour enfanter un hybride qui aura fait mieux que de défendre son étendard. Une nouvelle découverte notable donc, à l'actif de la "Lune".