Les 10 ans flamboyants d'un Celebration Days Festival authentiquissime...

Vendredi 10 Août

C'était sa dixième bougie et on s'en est tous réjouis, c'était les 10 ans et on en a joui pleinement. La 10ème d'un festival vrai et boisé, niché dans la verdure, en lieu sûr, dans un écrin de liberté où on ne boit pas que du thé. Le meilleur, en termes de qualité, de vérité dans l'attitude, que j'aie pu faire sur mes périodes estivales mais aussi plus "cold".

Le Celebration Days Festival , pour ses 10 ans, a en effet réitéré la prouesse d'imposer un line-up sans aucune faute de goût et, cerise sur le gâteau sonique, d'y adjoindre un côté plus "exotique" avec la présence et les prestations énormes, pour faire court, des cuivrés Gallowstreet et de Francky Goes to Pointe à Pitre , tourangeaux "zouk-noise" plus qu'estimables.





Dans le décalage donc, en phase totale avec les 70's qu'ils adoubent, les "pères" du CDF ont une fois encore fait l'amour à nos écoutilles, à nos sens, et provoqué la danse. Formations du cru d'ores et déjà habituées ( Cheap Wine , Old Moonshine Band , Swinging Dice ; le bonheur total!), groupes étrangers tout aussi efficients et fidélisés ( Hanami Family , le trippant, bien que seul, Koonda Holaa , Leonie Evans cette fois flanquée d'un acolyte, les lillois donc "non "étrangers" Karma Sutra et leur rock sans courbettes, les énormes Yossarians entre distinction et coups de sang, Cavan Moran et son registre plus folk); le panel est déjà de haute volée. Mais on est bien loin du compte s'agissant de la valeur du menu.





En effet, le CDF a le don d'innover, de se compléter, d'avancer sans jamais se dénaturer. Ainsi, à ces combos diablement qualitatifs sont venus se greffer, entre autres, Count Bobo et son rock steady enivrant, les toulousains de Slift et leur rock puissant au carrefour des tendances, les londoniens de Cocos Lovers et leurs mélodies qui auront fait dodeliner plus d'une tête. On se sera aussi dépaysé avec Gu-Ru , Swedish death candy nous aura dépoussiéré les cages à miel en jouant un rock offensif. Pig's Society , parfait exemple de l'amitié développée entre membres du CDF et formations sollicitées et/ou rencontrées lors du parcours, aura lui aussi créé son effet dans une veine issue d'un autre temps, "folklo" et euphorisante.