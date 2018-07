Le R4, pour ses 20 ans, ne rentre pas dans le rang et gagne du galon...

Vendredi 06 Juillet

REVELLES( 80 )

20 ans d'existence, un espace supplémentaire, conséquent. Une scène de plus, aussi, consacrée aux jams. Deux têtes d'affiche par soir et pas des moindres: Mat Bastard et Inspector Cluzo pour le vendredi, No one is innocent et Steve'N'Seagulls pour le samedi. Deux soirées consécutive,"as usual", et bien peu de temps mort si ce n'est pour les groupes un peu plus "prévisibles" comme les trop festifs Les Gambes eud'min pied ou Les Françoises , ou encore Lanterne Rouge et son rock encore trop influencé bien que de bonne facture. Alors que The Kinds , estimable, rock et mordant, assurait lui une énième découverte notable.





Le R4, niché dans le bel espace champêtre de la localité de Revelles, a parfaitement assumé sa croissance, passant allègrement la barre des 20 ans sans y perdre une dent. Outre les prestations remarquables des groupes précités (L'énergie de Mat Bastard, récurrente, puis le son roots et authentique en diable d'Inspector Cluzo; puis le lendemain, ces Steve'N'Seagulls surprenants, finlandais aux covers boostées par la passion et une instrumentation dotée d'un accordéon, d'un violoncelle, d'une contrebasse et d'une vigueur qui rafle les suffrages, suivis par la rage intacte, rock'n'roll, des increvables et révoltés "No one"), le festival samarien n''oublie jamais, on l'en remerciera, les formations du cru. Bien au contraire!