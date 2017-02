L'envoûtement cold-pop de Motorama à Amiens...

AMIENS( 80 )

85 lectures

Ils étaient déjà venus, ils ont réapparu ce mardi soir pour une deuxième date amienoise, précédés par une trouvaille "frenchy" répondant au nom de Rendez-Vous.





Motorama , en trio et sans la Dame, ce qui n'ampute en rien leur impact. Mais avant ça, on soulignera la prestation de Rendez-Vous qui, à grand renfort de voix "outre-tombée", synthés en spirales et guitares offensives, aura dans un premier temps apporté la preuve de sa pertinence. Rendez-Vous, c'est de la cold-wave qui virevolte, pulse et ne rigole pas, émaillée de bon nombre de titres retentissants. Une bien belle manière de dégager la voie pour Motorama, bien évidemment attendu. Ils, ce sont les Russes de, en trio et sans la Dame, ce qui n'ampute en rien leur impact. Mais avant ça, on soulignera la prestation dequi, à grand renfort de voix "outre-tombée", synthés en spirales et guitares offensives, aura dans un premier temps apporté la preuve de sa pertinence. Rendez-Vous, c'est de la cold-wave qui virevolte, pulse et ne rigole pas, émaillée de bon nombre de titres retentissants. Une bien belle manière de dégager la voie pour Motorama, bien évidemment attendu.





Longuement attendu, d'ailleurs, tant ces trois là paraissent pointilleux en termes de préparation. Mais avec le registre caractéristique des hommes de Rostov sur le Don, le cachet de leur pop à la fois froide et subtilement pensée, souvent entraînante, il importe d'être présent et de ne pas en rater une note. Le set est court et sans répit prolongé, mais chacun des morceaux livrés suscite l'enthousiasme. Au fur et à mesure de son avancée, le groupe s'abandonnera d'ailleurs à des plans plus rudes, servant un set impeccable, froid comme son territoire d'appartenance, et, dans le même élan, doté d'une joliesse pop et d'un brio instrumental confondants. Un concert uni, suffisamment singulier pour honorer les trois membres d'une formation protégée, de plus, par le précieux label Talitres .