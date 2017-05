La pop naïve-addictive de The Pirouettes à la Lune des Pirates..

Mercredi 03 Mai

AMIENS( 80 )

196 lectures

Nouvelle pépite d'une french-pop décidément foisonnante, The Pirouettes était de passage, ce mercredi et pour notre plus vif plaisir, à la Lune des Pirates. Le local Martin Angor ayant à charge d'ouvrir la soirée, ce qu'il fit de belle manière avec son registre solo rêveur-amoureux aux mélodies enveloppantes, agrémenté de quelques élans plus piquants. L'amienois dispose d'une belle plume, impose un jeu de guitare sobre et attractif, se faufile adroitement entre électro-pop et plages gentiment cold sur fond de chanson française inspirée.