Folk et univers décalés, avec This is the Kit et Eleanor Shine, à la Lune des Pirates...

Vendredi 13 Avril

AMIENS( 80 )

57 lectures

Après l'excellent concert de Porches et Ian Caulfield , dans une veine électro-pop, la Lune des Pirates ouvrait son antre à This is the Kit , projet de Kate Stables à la folk éclatante, précédée par la locale Eleanor Shine .





Cette dernière allait plonger l'auditoire dans ses climats singuliers, faits de violons lyriques ou plus grinçants, de chant envoûtant et d'ornements minimaux. En expérimentant, Eleanor Shine trouve une formule bien à part, bien "sienne", qui caresse dans le sens du poil autant qu'elle "dérape", à l'occasion, soniquement. Avec pour tout décor un masque d'animal et un enchevêtrement d'ampoules, seule, elle remplit pourtant l'espace. Ce qui lui vaut, en toute logique, les bravos nourris de la salle.