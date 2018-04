Electro-pop d'éclat, avec Porches et Ian Caulfield, à la Lune des Pirates...

Mercredi 11 Avril

AMIENS( 80 )

37 lectures

La "Lune" enchaîne les belles dates, on le sait. Ce n'est cependant pas tout, elle permet la découverte et ce fut une fois de plus le cas, ce mercredi soir, avec Porches et dans un premier temps le petit protégé de The Shoes , Ian Caulfield , pour ouvrir le bal.





Seul avec ses parties enregistrées, sa guitare et beaucoup d'âme et de coeur, Ian Caulfield suscite déjà la première belle surprise du soir. Entre sensibilité vocale et instants plus intenses, l'artiste qui bénéficie donc de l'appui de Guillaume Brière (The Shoes) dévoile un univers prenant. A l'évidence très doué, attractif avec son look de dandy désinvolte et atachant, Caulfield laisse augurer de belles choses et fait valoir un registre solide, à étayer certes mais d'une qualité certaine.