DSC, après d'autres places samariennes, conquiert Saint Riquier...

SAINT RIQUIER( 80 )

Placé, comme le R4 de Revelles mais dans une veine un tantinet plus "villageoise", dans la charmante ville de Saint Riquier , le festival de ladite ville vaut bien qu'on fournisse l'effort, dérisoire, d'une poignée de kilomètres.





En ce lundi et suite à la défection des Hurlements d'Léo , c'est dans un premier temps MB 14 , amienois maintenant réputé, qui assure l'ouverture et remplace au pied levé le groupe bordelais. Avec humour, avec le plus grand naturel aussi, sans flambe ni esbrouffe, il étonne l'assistance, clairsemée, du soir. Looper et prouesses vocales s'unissent, le gaillard est aussi doué qu'amusant et le registre, imaginatif, musicalement ouvert, passe l'épreuve sans fléchir ni faillir. C'est, déjà, une entrée en matière de choix et les DSC, qui tiennent du coup le haut du pavé, vont, une fois de plus, mettre les Centulois, et Centuloises, sur le flanc.