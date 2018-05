Des Zicophonies isariennes complètes pour leur 23ème édition...

Samedi 19 Mai

CLERMONT DE L'OISE( 60 )

C'était, déjà, la 23ème édition d'un festival convivial et familial, à échelle humaine et, avant tout, sans prétention réelle si ce n'est de réjouir son public et ce, pour une somme modique; les Zicophonies de Clermont de l'Oise .





Fort de trois têtes d'affiches qui se sont avérées plus que concluantes (Hyphen Hyphen le vendredi, auteur d'un set pêchu à souhait et convaincant de bout en bout, Didier Super et sa satire piquante qui déclenche l'hilarité générale, puis le dub/hip-hop surchauffé de Jahneration en ce qui concerne le samedi), l'événement basé à la salle Pommery a largement tenu ses promesses.





Avec, de surcroît, l'intronisation de formations plus locales et un panel musical large et complet, à dominante rock, le moment fut probant. Métal françisant ( Irminsul ), rock aux soubresauts électro ( We are Major ), pop-punk percutante ( Two Trains Left ), rock d'un Riviera de plus en plus confirmé, reggae avec Henen & the Milay Band , blues déviant avec Moe Blanck et ses tranches de vie, pop-rock ouverte avec Lady Green ou encore Damas , rock mordant avec Kawern , jeune formation du cru ( Fack ); les talents du secteur sont honorés et ont de plus la chance de se produire sur un festival crédible et une scène de qualité. On y adjoindra Adrenaline au métal-hardcore sans détours, ou encore Antoine Beaumont , plus poppy, et différents ensembles issus également du coin, le recours à 3 scènes qui permet la fluidité dans le déroulement, et l'excellente organisation d'une équipe de bénévoles fort sympathique.





Petite mention à Didier Super, aussi, dont le duo comico-BMX avec Fabrice Wolbaeck a idéalement ouvert la journée du samedi, et dépaysement avec Stéphane Panunzi , en clôture du vendredi, auront marqué de leur empreinte un programme chargé, en un lieu décoré par les créations de jeunes talents. On ne trouvera ainsi rien à redire, si ce n'est que la présence de combos moins prévisibles d'un point de vue musical aurait, à mon sens, crédité les "Zicos" de manière plus tangible encore.