Cannibale et Marietta, splendides, à la Lune des Pirates...

Mercredi 21 Février

AMIENS( 80 )

55 lectures

Dans le cadre du FAIR, la Lune des Pirates amienoise accueillait ce mercredi une affiche 100% Born Bad , avec deux fleurons démarqués, évidemment, de derrière les ou plutôt ses fagots.





Les Caennais de Cannibale , dans un premier temps, qui allaient avec leur afro-garage tout bonnement irrésistible emporter l'adhésion, entre groove d'ailleurs et tranchant de stridences sonores bienvenues. La formule des Normands n'a pas d'égal et donne sa pleine mesure en live. Ca ondule, ça vire vers le garage ou le post-punk sans perdre en impact, on lorgne parfois vers des mélopées pop et la basse met un point d'honneur à "dansabiliser" le tout, imitée en cela par quelques nappes de claviers enrobant soigneusement la fusion osée de ce quintet singulier. Un superbe concert, qu valorise leur No mercy for love déjà probant sur format disque.