Sacha Bernardson, interview

Sacha: Je me souviens avoir eu un déclic, c'était en février 2014, j'ai rendu visite à un ami de longue distance, dont le projet musical se nomme Adult Fur, nous correspondons et collaborons depuis de nombreuses années depuis un échange sur myspace(!!!), et c'était la première fois que nous avions l'occasion de nous rencontrer en vrai. Je suis allé le voir à Saint Louis et nous avons partagé une scène, il m'a fait découvert la ville, et la campagne aux alentours. En rentrant sur Pittsburgh, je pense avoir composé les trois quarts de l'album en deux semaines, je venais d'arriver aux Etats Unis, c'était très impressionnant d'être si loin pour la première fois. Je crois que ce choc mélangé à cette culture si familière et exagérée m'a mis dans un état de trance, rien que d'aller au bureau de poste me donnait l'impression d'être dans un film ou un épisode de Friends. La ville de Pittsburgh est très belle d'une certaine façon, elle ressemble à petit théâtre délabré, et la nature des Appalaches s'engouffre dedans. Je dévalais les rues glacées en écoutant Juana Molina et Tune Yards à fond dans mon casque. J

'ai tout fait avec mon tout petit home studio, et puis après plusieurs semaines je me suis offert un peu plus de matériel, mais j'ai vraiment bossé avec trois fois rien. Il y a quelques mois, j'ai fait un gros travail de correction quand je me suis offert des enceintes décentes et un bon casque.

Le processus fut relativement long, car j'ai aussi travaillé sur d'autres projets, entre autre deux bande-sons pour mon amie artiste et réalisatrice Aj Dirtystein et un album presque instrumental :

Donc on peut dire que je l'ai enregistré partout, les maquettes aux Etats-Unis et en France, quelques finalisations en Angleterre et l'intégralité des voix et des instruments additionnels en Islande. Je n'ai pas mis les pieds une seule fois dans un studio, et je crois qu'on peut entendre ce côté un peu brut/ artisanal.