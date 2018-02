You, Vicious! - EP #1

EP #1

2018 - YV! / Manic Depression Records

148 lectures

Projet impulsé épar les ex- Frigo "from Rennes" Max Balquier et Bren Costaire, You, Vicious! sort avec EP#1 son tout premier EP. Fort de quatre titres agrémentés de deux remixes, celui-ci frappe fort d'entrée de jeu avec The distance from the sea, bien équilibré entre nuances électro et force de frappe rock. Entre l'ombrageux et le mélodique, You, Vicious! ne tranche pas et bien lui en prend.





Plus loin, Pretty is all you have présente un rock électro racé, au chants qui envoûtent. Ici encore, on se sert de sons bien trouvés et dans le même temps, on riffe sans rire. L'expérience Frigo sert de toute évidence le travail des deux comparses, qui "performent" à nouveau sur un Dance with the shaman plus directement électro, dansant, underground et alerte. Ceci avant que Puzzle in me, fin et retenu, ne se lâche sur son deuxième volet, entre mélopée intacte et "débridage" appréciable.





La partie remix arrive dans la foulée. Le KG Remix de Pretty is all you have rend le morceau céleste, brumeux, pour en proposer une transfiguration plutôt intéressante. Enfin, le The history of colour TV Remix de Puzzle in me fait de même, spatial, tout en instaurant des sonorités torturées. Le rendu est donc bon, et permet d'attendre la sortie de l'album, prévue dans quelques mois, avec à l'écoute un EP qui laisse augurer du meilleur.