Weaves - Wide open

Wide open

2017 - Memphis Industries/Bertus France

Groupe de Toronto, Weaves revient, un an après un premier album éponyme, avec ce Wide open à la power-pop immédiatement accrocheuse. En onze titres de qualité, il fait mouche, impose d'emblée un belle intensité, un rock rageur (l'enchaînement allant du #53 inaugural, lyrique mais intensif, à La la). Il se pose le temps de ce Wide open plus tranquille, qui à l'instar de bon nombre d'autres chansons met en exergue l'organe vocal de Jasmyn Burke .





L'énergie est donc prédominante, les trames instrumentales accompagnent rageusement la voix de la Dame. On est dans le délire sonore avec Scream, où chante Tanya Tagaq . Ledit titre amène de l'exotisme, un canevas dépaysant. Gasoline démarre de façon douce-intense (dans la cadence), il s'y tient ensuite et ça donne un rendu remarquable à la fin speed digne d'un Wedding Present . L'urgence dans le son sied au groupe, qui en prend le contrepied avec Grass, plus poppy griffue, également très réussi.





Enfin, c'est Puddle qui met fin à un opus sans fautes, dans la quiétude cette fois, en son début, pour ensuite s'intensifier et virer noisy. A l'issue donc d'un passage moins "fonceur" mais qui ne porte pas atteinte au résultat.