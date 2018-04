Vowws - Under the world

Under the world

2018 - Weyrd Son Records

50 lectures

Duo australien basé à Los Angeles, Vowws pratique une pop aux voix mélodieuses, parfois sucrées même (Wild wind), mais dotée d'un fond tapageur et ce, dès You never knew qui lance ce Under the world réjouissant de bout en bout.





Après un "debut album" datant de 2015 et intitulé The great sun , Matt et Rizz font de nouveau dans le crachin mélodique, plutôt obscur et un tantinet shoegaze en certains recoins. ESSEFF suit la même voie que le morceau d'ouverture, son impact est étayé par l'usage des deux chants. Puis avec One or the other, la rêverie souillée est de mise. Pureté et ornement plus "dirty" font bon ménage. Fort de ses voix poppy, Vowws s'appuie sur celles-ci pour planter, à l'occasion, un climat ouaté (Burn, Agents of harmony). L'essai est entièrement crédible, souvent énergique dans les saccades qu'il instaure (Structure of love).





Avec Inside out, on retombe sur un format pop aux sons accrocheurs, alerte et ombrageux. Les ressortissants de chez Weyrd Son Records sont ici à leur avantage. Forget your finery fonce, noisy, sur un rythme haché puis débridé. On trouve un vif plaisir à l'écoute, d'autant que se profile ensuite un Charm and demand plutôt lent et leste, fort comme bon nombre d'autres de sonorités ingénieuses. Il s'embarque dans une embardée déjantée que suit un climat plus délié.





Enfin Game, céleste mais dans une "sonicité" avérée, conclut joliment un album qui suscite l'envie d'écoutés répétées.