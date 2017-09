Unhappybirthday - Kraken

Kraken

2017 - Wave Tension Records

49 lectures

Sorti à l'origine en K7 en 2013, via Night-People , l'ep de ce trio de Hambourg appelé Unhappybirthday , inititulé Kraken , est réédité cette année en vinyl par Wave Tension Records. Deux chansons y sont ajoutées, l'artwork est rénové et le tout remastérisé.





Résultat, c'est un mini-album complètement addictif, entre post-punk, touches new-wave et sensibilité pop (Centauri) qui voit le jour, constituant de plus la première sortie du label qui l'héberge. Fargo, en ouverture, impose une pop aussi sensible qu'ombrageuse, à l'effet fou. Kraken fait dans l'urgence, on pense de suite à Motorama pour la tonalité "cold-pop". On va vite s'enticher de l'objet, qui ne présente aucun défaut. La new-wave que le groupe y injecte (Himitsu), ses pointes électro en font un must du genre.





La ressortie est donc judicieuse, Koma et sa synth-pop agitée le confirme avec éclat. Fluorid est plus saccadé, tout aussi accompli; l'Allemand dans le chant y a largement sa place, il sied même parfaitement à la couleur musicale. Enfin, le spatial Smileys conclut avec cette même accroche durable, dans une veine aérienne qui jamais ne se "vautre". Excellent.