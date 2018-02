The Xcerts - Hold on to your heart

Hold on to your heart

2018 - Raygun Records/Modulor

Ecossais, The Xcerts ont pour inspiration Petty et Springsteen . Avec ce Hold on to your heart , Murray Macleod et les siens s'appuient sur les épreuves récemment traversées par le leader, décidant d'en faire une lettre d'amour de dix chansons dont émane l'espoir.





A l'écoute, l'ensemble est dans un premier temps assez énergique, taillé dans une pop-rock vive et "guitarisée" comme il le faut, après une amorce pourtant un tantinet ennuyeuse (The dark en introduction). Daydream inaugure ainsi un enchaînement de quatre morceaux à la dynamique certaine, mélodieux certes mais tout aussi impétueux. Feels like falling in love souffle une pop alerte, imité en cela par First kiss feeling. On trouve là, le trépidant Crazy le confirmera, une énergie qu'on approuvera.





On en est déjà à la moitié du labeur, Hold on yo your heart gagne en intensité émotionnelle ce qu'il perd en vigueur débridée mais son mid-tempo et sa qualité font la différence. Drive me wild arrive ensuite avec ses giclées de saxo, ses synthés discrets, ses guitares simples. The Xcerts conçoivent de la bonne pop, évitent de façon judicieuse le recours au "tout mélancolique". Au contraire, le fonceur We are gonna live s'inscrit dans un créneau fougueux. On préférera cette option, Show me beautiful fera lui, ensuite, dans une tonalité plus tristounette.





Enfin, Cry fera lui aussi retomber le "jus", s'en tenant à des atours basés sur l'émoi, à mon sens moins intéressants que le registre plus colérique du groupe, sans pour autant se montrer déméritant.