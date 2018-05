The Wealthy Hobos - Piece of chic

Piece of chic

2017 - Autoproduit

Groupe qualifié de "blues rock", basé à Paris, The Wealthy Hobos justifie l'appellation et, surtout, greffe une belle énergie, bourrue, à son registre.





Sur ces cinq titres de leur ep, intitulé Piece of chic et qui fait suite à un premier album, les gaillards jouent certes bluesy (Beat goes on), mais avec une intensité rock'n'roll de bon aloi. Sur Bloom, c'est même à Motörhead qu'on pense. Voix à la Lemmy , tempo speedé, guitares bavardes, break leste, tout est bien fait. The Wealthy Hobos se distinguent dans ce créneau sans concession et on sent que la scène, déjà foulée à maintes reprises, a façonné leur carnet de "songs". Ghetto blaster, lui aussi appuyé et cuivré comme il faut sans y perdre de sa force de frappe rock, venant ensuite consolider un bel ensemble. On se réjouit de la vigueur affichée, du jeu maîtrisé de la clique francilienne.





Avec Mrs Jackson, la cadence est moins frontale mais l'essai tout aussi bon. Voix féminine en "appoint", rock bluesy à la fois rugueux et stylé (un joli break), Sacha Burtin et ses acolytes se montrent ici très fréquentables. Ils pressent à nouveau la pédale d'un rock qui trace sur Smoke 'em all down, à la vitesse ornée de motifs de guitares avenants. On ne leur trouvera pour le coup aucun défaut, ce Piece of chic s'écoutant fort et d'une seule traite sans jamais planter, à l'image de la fin dudit morceau, orné par un joli clavier. Bon de bout en bout!