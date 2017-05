The Videos - Drugs

Drugs

2017 - Headz

251 lectures

Quatuor parisien à la voix féminine remontée, The Videos fait dans le punk-grunge aux durées réduites, exécutées avec rage et intensité. Ce Drugs souvent braillé avec délice démontre ses aptitudes, sa capacité à jouer rugueux et dépoli, en rangs serrés, sans toutefois que la mélodie soit absente des débats (l'introductif Revenge).





Tout comme leurs noms, les titres sont brefs et efficaces, brièvement tempérés (Deny), dignes d'un L7, entre autres noms que l'album en présence fait ressurgir. Energie punk (Blood), boucan grunge agrémentés de mid-tempos estimables et mesurés (l'excellent Rotten) suffisent à créer la -bonne- surprise. Le rendu est certes direct, de façon récurrente, mais respire et ne se montre à aucun moment figé. Laura , au chant, dispose d'un solide registre et apporte la touche riot grrrl qui fait la différence. Bullet, Biting et pas mal d'autres compositions suintent un rock sans politesse superflue. Doll pulse, sous le joug de la basse, en traçant. Les temps morts sont peu nombreux, les plages rageuses de The Videos vont à l'essentiel. On apprécie, on freine le temps de ce Dirt moins rapide. L'écoute est aisée, le rendu n'étant pas linéaire.





On pourra arguer que le groupe n'apporte rien au courant qui le concerne; on s'en moque, tout a de toute façon été dit dans le domaine. Le mérite de bien faire est déjà grand et comme déjà souligné, on ne trouvera ici rien à redire au labeur d'un combo qui termine avec humour sur un bourre-pif punk-hardcore intitulé...Oui FM.