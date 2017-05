The Rebels of Tijuana - Brazil 70

Brazil 70

2017 - Le Pop Club/Urgence Disk Records/Echo Orange/Ave the sound (South of nowhere)

Nouvel ep pour les prolifiques Rebels of Tijuana "from Genève", qui s'essayent ici et avec succès à une french pop douce et acidulée (Pampa), déclinée avec une classieuse désinvolture.





Brazil 70 , ledit objet, débute d'ailleurs par un bel hommage éponyme, délié et stylé, au Brésil des années 70. Le titre, mélodieux, un tantinet psyché, fait déjà pencher la balance du bon côté. Le quartet évolue sans se renier, La chimère confirmant son attrait pop, nappé en l'occurrence de cordes avenantes. Le ton juste est trouvé, l'ep sonne comme une ode addictive à la coolitude avant de s'encanailler avec un Leipzig bien plus appuyé, dont la vigueur trouve naturellement sa posture après des essais plus doux. Un peu garage, fermement pop, psyché aux entournures, le groupe réussit, une fois encore, un joli coup. Il trace sur ce dernier titre, bâtit un pont bien amené, se fait climatique, ambiancé.





On le suit, bien entendu, dans ses essais. Et ses quatre morceaux refilent l'envie, difficilement répressible, de ressortir, pour le jouer à volume élevé, le reste de leur oeuvre.