The Portalis - Miracle sun (EP)

Miracle sun (EP)

2017 - Klea Music

70 lectures

Aixois, The Portalis sort un EP cinq titres intitulé Miracle sun , porteur de cinq titres bluffants de qualité et d'évidence mélodique électro-pop/rock, et deux remixes.





Mélodieux et pétillant, le groupe sudiste signe de suite un standard électro-pop rapide avec Crazy. On est d'emblée accroché avec ce morceau vif et galopant, serti de motifs synthétiques prenants. Miracle sun, éponyme, suivant en imposant le groove de sa basse et une vivacité presque identique. The Portalis installe un petit break dans ledit morceau, puis reprend sa course victorieuse. Plus loin, c'est la finesse poppy de Breathe qui fait la décision. Avec ses guitares délicieuses, son chant fin, voilà un autre essai qui restera dans les têtes.





Ensuite, on tombe sur un non moins bon Satellite, plus "cold-rock", aux guitares tranchantes. Le coup de sang captivant d'un EP sans défauts, que suivra Tianjin. Dernier morceau "non remixé", ce dernier impose son électro-pop aux guitares en arrière plan mais bien présentes, rutilante. On achève donc le premier volet sur un niveau très élevé. Puis ce sont les versions retravaillées de Miracle sun, d'abord par Dino Sirius puis par Sintropez . Si le premier dénature assez peu la version d'origine, le second la vivifie encore, la saccade de façon plus manifeste. L'EP aurait pu se passer de ces versions remix, mais tient en tout cas plus que largement ses promesses et nous fait même attendre impatiemment la sortie d'un format plus conséquent.