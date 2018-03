Teenage Sin Taste - Noise bodies EP

Noise bodies EP

2018 - Autoproduit

94 lectures

Projet du marseillais Wil Sintaste , Teenage Sin Taste bénéficie de l'inlassable activité de son auteur, passionné.





Ainsi et après, déjà, une dizaine de sorties, TST nous gratifie de Noise bodies EP , avec cinq titres oscillant entre rock crade à la Jesus and Mary Chain , shoegaze et touches électro bien amenées (Dream, boy). Une voix à la naïveté attachante bordure le tout, avec Written on skin on est déjà plongé dans un bain de guitares noisy délectables. Le rythme est de plus souvent appuyé, simple. Here it comes again suit avec ce même ton sombre, la voix est mélodieuse et s'accouple parfaitement avec une instrumentation remuante.





A mi-chemin de l'EP, le Dream, boy nommé plus haut assure une transition qualitative. A sa suite, Eyes on you et sa noisy-pop ouvertement 90's -c'est l'époque de prédilection de notre homme- régalent à nouveau l'auditoire. Enfin, Voices termine avec ses sons qui bruissent, exactement dans le même ton que ce qui le précède. C'est peut-être un peu uniforme mais on en redemande car TST, en plus d'être prolifique, ne laisse ici et ailleurs aucune prise à la médiocrité. Le tout en parfait autiste musical au potentiel certain et porteur.