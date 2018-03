Talk to Her - Home (EP)

Home (EP)

2018 - Shyrec

Groupe italien, Talk to Her fait dans le post-punk et sort avec ce Home son tout premier EP. Actif depuis 2015, il démontre déjà de belles dispositions, adopte un chant froid qu'ourle une instrumentation plutôt urgente. Les motifs de Zodiac, premier des quatre morceaux présentés, ses penchants cold permettent au groupe de se distinguer d'emblée.





Guitares fines, basse rondelette qui enrobe le tout, chant stylé et ombrageux -on pense à Interpol-; les ingrédients sont réunis pour faire de ce Home une réussite. Forest, tempétueux, le confirme. Le ton froid est bien entendu de rigueur, mais il incite à la danse. Talk to Her obsède par ses sons, "attrape" l'auditeur par les climats qu'il lui impose.





Plus loin, Nightfall ne dépare pas, ombrage et lumière mesurée se confrontent. L'EP est uni, cohérent et sans perte de qualité. Voilà une formation capable, au vu du rendu, de rivaliser avec les grands. Il ne s'agit là que d'un premier jet, il demandera évidemment confirmation mais le terminal Burning, plus "éclairé", moins trépidant en son début mais qui ensuite se fait bien plus vif, valide l'excellence de Home, belle carte de visite signée Talk to Her.