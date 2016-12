Sly - San Fairy Ann

San Fairy Ann

2016 - Autoproduit

230 lectures

Probant sur scène ( Espace saint André d'Abbeville, Scène Bleu de France Bleu Picardie, pub le Saint Pierre dans cette même cité abbevilloise), Sly aka Sylvain Rougé fait, outre ses groupes de reprise des Beatles et de U2 , dans la britpop.





Cette fois donc et avec ce San Fairy Ann flamboyant, c'est dans ce créneau qu'il s'illustre. L'opus est un Oasis de chansons à l'allant qui vous fera fondre, dans le sillage d'un déjà tubesque et mémorable When I was Superman. Les mélodies sont étincelantes, les guitares caressent ou pétardent et Sly, aidé de musiciens aguerris, s'en sort avec les honneurs. Son disque est non seulement beau (When you father me, Put on the light), mais aussi soigné, percutant quand on appuie sur la pédale rock (Round'n round, un Come on au refrain que je me vois bien brailler en toutes circonstances). Les claviers, discrets, enrobent joliment l'ensemble. A mi-chemin du parcours, on se prend la vivace mélancolie du superbe Radar for your love dans les gencives. Ledit morceau fait partie de ces quelques chansons euphorisantes qui filent le smile (puisqu'on est dans la britpop, allons-y de no anglicismes) et imposent irrémédiablement leurs mélopées. En parlant d'anglicisme, Sly se distingue là en usant de noms communs dont il fait des verbes. Une écoute attentive de When you father me, notamment, le démontrera avec éclat.