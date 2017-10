R. Missing - Unsummering

Unsummering

2017 - Talitres

On sait pour l'heure peu de choses de R. Missing , si ce n'est qu'il s'agit d'un "duo électronique de pop noire" qui débarque de New York, et qui inclut une vocaliste (Sharon Shy) et un musicien (Toppy). She missing et He Missing s'associent donc, sous la bannière Talitres -c'est un gage de fiabilité- pour enfanter ce mini album aux six titres sombres à l'effet certain. Bien assise entre électro cold et pop nuageuse, la paire s'en sort avec les honneurs, se distingue et, dans le sillage de ce Unsummering éponyme qui d'emblée met en exergue son identité, pose sa patte.





Le chant est sucré, des nappes de claviers vaporeuses le surlignent. Les touches cold se confirment (Deeper holes), le tout est de plus assez rythmé pour emporter l'auditeur et le faire adhérer. Belle surprise, donc, que ce R. Missing auquel pas grand chose ne manque. Et qui, sur de son fait, fait dans la cohérence en répétant à l'envi ses ambiances ombrageuses/nuageuses du plus bel effet. C'est tout bon, on pensera même à Motorama , autre fleuron du label bordelais, pour l'unité du résultat. Les titres se ressemblent, certes, mais forment un tout de grande qualité, étoffé avec soin et mesure. Et conclu, dans un minimalisme bienvenu et de bon aloi, par un Mouser vertueux. S'agissant d'une formation "made in Talitres", on ne s'en étonnera guère et on attend désormais R. Missing sur un format plus long, qui validerait de façon définitive sa propension à bâtir des compositions addictives.