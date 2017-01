Polaroid3 - Rivers

Rivers

2017 - Label OH!-Bloody Mary Records/InOuïe Distribution

Trio strasbourgeois entre pop et trip-hop, créateur de panoramas sonores prenants et innovants, Polaroid3 sort de la mêlée avec ce Rivers qui coule de source, à la fois limpide et déviant.





A base de voix, synthés, batterie et cordes "de décor", le groupe parvient en effet à construire des compositions à la fois sombres, pénétrantes et avenantes (A word is dead, premier morceau d'une série de dix), porteuses d'un léger ombrage (Kate). Sa science du détail sonore est évidente, sa propension à sortir des sentiers battus pas moins. Il possède, visiblement, son approche, aventureuse, rigoureuse cependant. Ses cordes affolent ses ritournelles (Rivers), se font, plus loin, grandiloquentes tout en effectuant des loopings (You must go on). Des encarts électroniques amènent ce surplus de groove qui au détour de quelques chansons s'emballe et nous emballe.