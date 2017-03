Plaisir Coupable / Arnaud Le Gouëfflec meats Jorge Bernstein & the pioupioufuckers - Amour Caraïbes / Mon Projet Pour La France

Amour Caraïbes / Mon Projet Pour La France

2016 - Super Apes/L'Eglise de la Petite Folie

Rencontre entre Arnaud le Gouëfflec Jorge Bernstein and the Pioupioufuckers et un groupe angevin mené par Eric Salandier, Plaisir Coupable , Amour Caraïbes/Mon projet pour la France fait à la fois dans l'électro-pop, les élans 80's et le rock mordant sur ce split amorcé par Amours caraïbes, hymne synthétique évoquant la scène française fin 70's/début 80's.





Ca débute donc bien, paroles volontairement "niaises" et enrobage simple, petits gimmicks décisifs font bon ménage et permettent à ce projet inédit une première réussite, qui groove et s'accompagne de guitares piquantes. Mon projet pour la France, ensuite, est plutôt rock, yéyé aussi, ironique et dérisoire dans son propos, dans le chant aussi. On s'en entiche, ses refrains "easy" créent une belle accroche. L'objet est de plus présenté en joli vinyle, et se termine avec un Uh ah punk-rock aux guitares partant dans un solo court mais efficace à souhait. En à peine plus de huit minutes, l'affaire est pliée, amusante sans pour autant s'avérer, loin s'en faut, négligeable.