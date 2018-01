Pampa Folks - Golden gates (EP)

Golden gates (EP)

2018 - Eklektik/Tipee Records

48 lectures

Projet de Thomas Lavernhe , chanteur-guitariste talentueux ayant officié jusqu'alors en solo puis avec KarmaStone , Pampa Folks sort un EP quatre titres brillant, intitulé Golden gates .





Celui-ci livre des morceaux de qualité, entre mélodies et impact plus prégnant (l'excellent Golden gates en introduction). Lavernhe et ses acolytes se baladent entre pop, folk et rock, jouent bien et à l'unisson sans faire dans la surenchère. Chant sensible, accompagnement ajusté, élans aigres-doux bien sentis; Blind silhouettes, le second titre, rafle lui aussi la mise. On continue la découverte, The gate fait dans une pop à la fois racée et espiègle qui a toutefois le défaut de trop vite prendre fin.





Dommage, la trame aurait mérité de s'étendre. Mais Keep on trying, dernière chanson à la pop acidulée aux embardées estimables, confirme le savoir faire de Pampa Folks, au contenu fiable et porteur dans un créneau qu'il ne chamboule pas, certes, mais qu'il honore du début à la fin de son EP.