No Money Kids - Hear the silence

Hear the silence

2017 - Roy Music

Duo constitué de Félix Matschulat (chant-guitare) et JM Pelatan (basse-machines-samples), No Money Kids n'en est pas à son coup d'essai et à pour cible l'alliage du blues et de l'électro, le tout sous la patte d'un rock tranchant.





Avec les dix titres de ce Hear the silence , étalage est fait de la valeur des deux hommes dans la démarche qu'ils appliquent. Ils ne trichent pas, choisissent la voie de l'authenticité et leur silence à eux vaut la peine d'être entendu. Funky et velouté/éraillé (Man down) pour débuter, rugueux comme le silex (Loaded gun) pour enchaîner, No money kids ne s'embarrasse pas de fioritures mais instaure, sans son registre, une palette ouverte.





Ainsi, on trouve ici un blues délié (Take me to your home), très classe, une électro qui déchire et se pare de blues-rock (Burning game), et pour clôturer le premier volet de l'album, ce Easy enfanté dans un blues stylé qui ne provient pas d'un étoffe de soie. On aborde après cela la deuxième partie; The hangman suit un peu la même voie pour un résultat au dessus de tout soupçon. Black hole est blues-rock, appuyé, sans dentelle superflue. Le côté "ouaté" arrive ensuite sous la forme d'un délicat Hear the silence. La transition est notable, les deux comparses s'attaquent ensuite à My love en demeurant rude et racés. Shot the master vient à ce moment précis conclure l'affaire en démarrant plutôt de façon douce pour ensuite sortir les griffes, alternant ensuite allègrement les deux options. Ceci pour un résultat final intègre et abouti, à écouter de préférence à volume élevé.