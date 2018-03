Noiss - Noiss

Noiss

2018 - Minimal Chords

Trio issu de Chambéry, supporté par l'asso Minimal Chords de la même ville, Noiss pratique un grunge en phase directe avec l'ère Nirvana . Ce premier EP éponyme, fort de quatre titres honnêtes et de bonne facture, lui permettra de laisser une première trace de qualité.





S'il reste pour l'heure attaché à ses influences, Noiss signe en effet des morceaux qu'on écoutera avec plaisir. Bliss, premier d'entre eux, se positionne entre mélodie torturée, voix d'abord susurrée puis plus colérique, le ton est incontestablement Nirvanesque. Nouvel Orient s'inscrit dans le même créneau, brut, entêtant avec ses "lyrics" répétés. On sent un potentiel certain.





On continue donc, c'est alors Wait another day qui, plus rythmé que les essais précédents, fait valoir son ton bourru et geignard. On ne trouvera là aucune faute de goût, Neuroine fermant la marche, plus leste mais tout aussi marquant, en conclusion d'un EP estimable et dans l'attente de nouvelles sorties plus "affranchies".