Moriarty - Echoes From The Borderline

Echoes From The Borderline

2017 - Air Rytmo

Moriarty fait partie de ces groupes dont on aime avoir régulièrement des nouvelles. Il y a 10 ans, une de mes collègues et moi croisions par hasard leur route à l'occasion d'une première partie qu'ils assuraient au Trabendo à Paris et, quelques mois plus tard, nous les interviewions à Bordeaux pour la sortie de leur tout premier album Gee Whiz but this is a lonesome town. Dix ans, 800 concerts (dont plusieurs à Bordeaux au Krakatoa, chez Mollat et à la Rock School Barbey, entre autres), 25 pays, la création de leur propre label Air Rytmo et 3 interviews Muzzart plus tard (quand on aime, on ne compte pas), les Moriarty sortent un album live intitulé Echoes From The Borderline pour fêter l'anniversaire de leur premier album.





Composé de 26 titres dont 2 inédits ("Nobody Home" et "La Chanson de Margaret"), on retrouve sur ce Echoes From The Borderline la douceur et l'invitation à l'errance des concerts de Moriarty mais aussi quelques uns des artistes avec lesquels ils ont eu l'occasion de travailler en route: Mama Rosin, Moriba Koita et Pedro Kouyate. Et puis comme un anniversaire se fête aussi en images, l'album est accompagné d'un livre de jolies photos argentiques prises par Zim Moriarty tout au long des voyages du groupe.





Muzzart vous recommande donc Echoes From The Borderline pour vous replonger dans 10 ans de musique et de rencontres, celle de ce groupe pas comme les autres, du chamois Gilbert (qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on espère qu'il va bien), et dans de jolies histoires, celles de Jimmy, d'Isabella, de Milena ou d'un Ramblin Man entre autres.





L'album est sorti le 10 novembre 2017 en plusieurs versions dont en vinyle avec la version du livre de photos en grand format.