Mon bilan 2016 - Selon Joseffeen

Meilleur concert





J'ai malheureusement manqué quelques concerts que j'attendais cette année mais, parmi ceux que j'ai pu voir, je garde un excellent souvenir du concert de Nada Surf au Krakatoa en avril. Je les avais déjà vus en live mais ce concert-là était à part.









Parmi les très bons concerts, je note aussi ceux de La Maison Tellier et Romain Humeau (toujours au Krakatoa), la jolie découverte de Télégram au Quartier Libre et une très très chouette soirée à la Guinguette chez Alriq cet été avec Kim, Baptiste W. Hamon, Cléa Vincent et Henri Caraguel.









Meilleur album





Comme beaucoup de gens, cette année, j'ai pas mal écouté Moon Shaped Pool de Radiohead, Not to Disappear de Daughter et Are You Serious d'Andrew Bird et parmi mes découvertes de cette année, il y a eu la chanteuse folk australienne Julia Jacklin et son album Don't Let The Kids Win.













Coup de coeur





Deux coups de coeur bordelais:





La jeune libournaise (Bordeaux/Libourne, c'est pareil) Naya que je suis depuis ses débuts et que j'ai pu voir en concert en appartement à La Réole il y a quelques mois. Elle sortira bientôt son premier ep (février 2017) alors stay tuned.









Ensuite, j'ai enfin pu voir le bordelais Qlay que jusque là je n'avais pas arrêté de rater. C'était en mai au Quartier Libre et c'était très bien.