Mokroïé - Global-system-error

Global-system-error

2017 - Autoproduit

88 lectures

Projet de Francesco Virgilio, electro/trip-hop (c'est en fait bien plus que ça) et pluridisciplinaire, comptant un certain nombre de collaborateurs très doués dont Cyril Atef à la batterie, l'auteur-interprète Carol Aplogan ou encore l'incroyable Allonymous au chant, Mokroïé profite de sa nouvelle sortie, ce Global-error-system aux airs d'ovni sonore, pour explorer le penchant atavique du monde à l'autodestruction.





Bien lui en prend puisque le fruit de son labeur, qui inclut quatre morceaux en compagnie desquels le voyage sensoriel est garanti et plus que profitable, s'avère incroyable. Il s'amorce par un Because à l'image du projet mis en place: dépaysant, pluriel dans les styles musicaux comme dans les disciplines artistiques, world, électro, hip-hop, sans famille déterminée. Ca pulse et ça embarque son auditoire dans des contrées inconnues. C'est obscur, ça groove, ça se fait déviant et percutant. La version acoustique dudit morceau réussit la prouesse d'en garder la qualité complètement intacte; le propos est simplement plus apaisé mais doté de la même accroche émotionnelle et dépaysante.





On réédite la performance avec So they walked; sons world et répétitifs jusqu'à la dépendance tant ils sont attrayants, électro mutante, voix obscure et narrative, trip nébuleux et sans égal font de ce second titre un nouveau must, secondé par sa version "acoustic" qui, plus feutrée et intimiste, laisse elle aussi une empreinte durable. On en regretterait presque que l'objet ne soit qu'un EP, mais la singularité de Global-system-error nous laisse sur une impression...impressionnante, en compagnie donc d'une découverte unique et plurielle.