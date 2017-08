MoE+Gerda - Karaoke (split EP)

Karaoke (split EP)

2017 - Wallace Records, Shove Records, Icore Produzioni et ConradSound

MoE est norvégien, Gerda italien. Sur ce split, chacun reprend l'autre, dans un premier temps, l'espace d'un titre. C'est la première de MoE en Italien, la première, également, de Gerda en Anglais. Le Karaoke ainsi créé nous donne d'emblée deux pavés noise de folie; Gerda dépasse les sept minutes en jouant, de façon leste et psyché, le Mucosa de ses acolytes. Tempo leste, voix hurlée, léger break et riffs mastoc, l'effet est de taille. Bien que chaotique, la noise des bonshommes vaut le détour. C'est aussi le cas, qui en doutait?, avec MoE qui s'essaye à "coveriser" le Fucked up voice de son pote de split. Pour le coup, une intro sombre laisse place à une noise cette fois plus débridée, moins pesante, qui complète parfaitement l'essai précédent.





Passé l'hommage respectif, retour aux compos d'origine. Gerda sert son Fucked up voice en Italien, premier standard noise braillé comme il se doit, qui part à l'assaut sans jamais débander. Dans la foulée, MOE présente son Mucosa plus clair, psyché donc, et la confusion linguistique due aux reprises ajoute à l'intérêt du Split, de même que le recours aux interprétations croisées. Les deux groupe étant amenés à tourner ensemble dans un avenir proche, gageons qu'en plus de surprendre, il seront loin d'ennuyer de par leur registre noise de toute évidence ouvert d'esprit.