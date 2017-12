Marquis de Sade - 16 09 17

16 09 17

2017 - LADTK/Caroline International

61 lectures

Merci! Bonsoir Rennes! Nous sommes les Marquis de Sade.





Voilà les paroles de Philippe Pascal à l'issue de Set in motion memories, premier morceau tendu et racé d'un live unique, joué à Rennes en septembre dernier. C'est loin de n'être rien, des artistes comme Daho ou Dominique A étaient même présents pour l'occasion et ce live, cd/dvd, constitue un trésor pour les aficionados du groupe. Marquis de Sade tournera d'ailleurs en 2018, on pressent le combo aiguisé à l'écoute de 10 09 2017 .





De ce fait, l'écoute se fait intégralement, fort. Henry, saccadé et irrésistible, un Final frog urgent aux airs de classique intemporel, inaugurent magistralement le gig. La set-list est évidemment impeccable, l'exécution percutante. Le climat, obscur, sied aux compositions du groupe. Air tight cell, son sax free et Rue de Siam suivent, fringants. Si l'atmosphère se fait plus aérée sur ce dernier, Nacht und nebel riffe dur et réinstalle de la dureté cold-wave. Rapide, il s'emballe avant un Silent world élégant. Les vétérans assurent comme il se doit, étalent autant de classe que d'instants déviants. Suivent Skin disease, lui aussi fonceur, puis un Walls tout aussi convaincant, empreint d'une noirceur pleine de classe. La conclusion arrive vite, avec ce Conrad veidt qui griffe et ondule, majestueux et impétueux.





Le DVD retraçant, visuel, cette même intensité cold, il va sans dire que l'objet décrit ici est à acquérir sans tarder, dans l'attente, donc, de dates dont on espère déjà beaucoup.