Magic & Naked - Human expression

Human expression

2017 - Le Pop Club Records/Echo Orange

52 lectures

Qualifié de "Beach Boys Suisses" par les Inrocks , Magic & Naked sort avec Human expression son second opus, dans une veine psych-love pop. On y trouve donc, en toute logique, une pop doucereuse, aux mélodies soignées (What's behind that locked door en ouverture), qui se fait cependant, de façon très occasionnelle, plus vivace, plus "piquante "(All I want to do). La dominante, on l'aura compris, est aérienne, l'instrumentation sans excès, plaisante.





Le contenu décolle très peu, conserve des atours sages, mais peut attirer par sa jolie texture. Magic & Naked fait de la pop qui détend sans lasser, quand bien même on on ne lui en voudrait aucunement de s'enhardir ça et là. Il émane de son labeur un côté rétro charmant (Bring me the moon et ses accents acidulés). Trame bluesy fine (The night I found out), voix cotonneuses alliées à un décor ombrageux (In the morning); le groupe étale de réels atouts. L'ensemble est donc bon, on en appréciera l'allant, fut-il rare (Dark room). A vrai dire, Human expression est un disque qui séduit au fil des écoutes, pour peu qu'on s'attache à dépasser l'impression mitigée que peuvent produire les premières tentatives. Les guitares chatoyantes d'un morceau comme To be a queen plaident en sa faveur, celles de Desert sky également. On notera par ailleurs, sur ledit titre, une accélération bienvenue. La formation helvète est de plus hébergée par Le Pop Club Records , gage de qualité affirmée.