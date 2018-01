Levitation free - The world is in your hands (EP)

The world is in your hands (EP)

2018 - Autoproduit

45 lectures

Projet initié par Sébastien Jamet , briochin d'origine, Levitation Free se base sur un psychédélisme mêlé de dream-pop, ici décliné sur quatre morceaux qui forment donc l'EP " The world is in your hands ".





De sa voix sensible, Jamet, aidé de trois acolytes, touche en effet pour débuter à la pop, psyché et subtile (Levitation free), gentiment piquante de par ses guitares acidulées, et fait de suite preuve d'un certain brio. L'entrée en matière est probante, les promesses du projet se voient confirmées par l'éponyme The world is in your hands, plus aérien, dreamy comme un Slowdive . La face A prend alors fin et c'est déjà une belle surprise qui nous est dévoilé avec ces deux chansons de belle facture.





Avec Paranoia, on explore des contrées plus tourmentées, shoegaze, et c'est Ride qui surgit dans nos souvenirs. Levitation Free fait bien le boulot, on sent de la passion chez ces musiciens. Le tempo s'emballe, un crachin dream-shoegaze s'impose et on revient à des breaks plus posés. Bien troussé, l'essai précède un Little Lola léger, pop, un tantinet rêveur pour ensuite se faire plus vivace, qui vient conclure, de façon...concluante, un premier jet de qualité continue.