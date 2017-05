La Poison - Antidote for love EP

Antidote for love EP

2017 - Autoproduit

Trio "rock électro chimique", La Poison sort avec Antidote for love son tout premier EP. Le groupe comprend La Poison, Lars Sonik et Doctor Fugu qui, avec vigueur, balancent ici un rock plein d'allant (Smash you up), porté par de bonnes grosse guitares, des motifs électro qui n'en disent pas trop, efficaces (le déjà excellent La poison en ouverture) et une voix mutine qui fait son effet. Dans le chant comme dans les claviers, on pense à l'espièglerie des B52's et d'une Kate Pierson . On ne s'embrasse pas de détails superflus, on va à l'essentiel et on touche presque au tubesque dans une simplicité qui rend le contenu immédiatement addictif.





Le déjà cité Smash you up, deuxième de ces quatre morceaux sans défauts, suit une route autant garage qu'électro, n'opte ni pour l'un ni pour l'autre et griffe de façon réjouissante. La Poison, à trois, se suffit à lui-même et assure un rendu qui ne s'affaisse pas. Open your eyes fait dans le riff obsessionnel, y greffe des "keyboards" célestes (le souvenir des B52's plane encore à l'écoute), un refrain fatal. Le tour est joué, on se permet alors une conclusion avec du chant en Français (Shake it) qui passe bien l'épreuve. On nage pour le coup dans les eaux d'une pop-garage stylée et évocatrice, gentiment datée, qui met fin avec panache à un EP auquel il sera vain de trouver des défauts tangibles.