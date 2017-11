Kill your Boyfriend - Ulrich

Ulrich

2017 - Other Voices Records

Penchant italien d'un APTBS (il vient de Trévise), Kill your Boyfriend sort un deux titres sur le label russe Other Voices Records . Plus sombre que jamais, le groupe propose dans un premier temps ce Ulrich, donc, froid, animé par un rythme électroïde, cerclé de bruit blanc dont émergent quelques mélodies troublées et qui, sur sa deuxième parie, hausse la cadence. Un premier titre déjà majeur dans le genre, un excellent prolongement, aussi, à l'EP sorti en 2016 ( Ghosts ).





En guise de second morceau, Werner griffe lui aussi avec ses guitares stridentes, son chant obscur et halluciné, son rythme insistant. Kill your Boyfriend fuit les conventions, impose son bruitisme maîtrisé et gagne, avec cet EP court mais concluant, des galons supplémentaires.