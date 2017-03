Julien Bouchard - Songs from la chambre

Songs from la chambre

Au rayon pop, j'entends par là pop superbe mode DIY activé, Julien Bouchard se pose en maître du genre et de la démarche. Preuve en est, ce splendide Songs from la chambre , enregistré solo dans son home studio avec, toutefois, la présence d'amis et de sa fille.





Chanté en Français autant qu'en Anglais, l'album scintille qu'il soit mélodiquement pop mais avec une certaine fougue (100 regrets en introduction), strictement pop (Stolen love), ou encore pop psyché (Handguns). Servi par une multitude de sons constituant un décor discret mais de toute beauté, c'est un travail d'orfèvre charpenté par les années d'expérience du bonhomme, dans les 90's, au sein de formations comme Coco business plan ou (The) silent days . Always fait étinceler sa pop-folk, le jeu est fin et inspiré. Si loin de toi honore la chanson pop en son amorce puis se fait plus rude, pop-rock, ensuite. Des nuages de clavier l'accompagnent, adroitement pensés par l'artiste.





Impossible de prendre de la distance avec une telle oeuvre, qu'on sent passionnée. Colour of the sound en met le côté folk en exergue, jamais dans l'ennui que le style peut parfois générer. Fear et son rock bourru teinté d'électro et magnifié par une voix féminine sucrée, merveilleux, lui succède avec brio. La palette générale est pop mais ouverte d'esprit, authentique. L'écoute est un délice, subtil sur les notes folk-pop de Blind kids at the stadium ou de Hungry men. Le passage, assez intimiste, est pur. Puis avec Party freaks, où intervient si je ne m'abuse la fille de Julien et ses backing vocals, on remet le couvert d'une pop-rock mordante et pétrie de style. La conclusion survient alors avec Prendre le temps, chanson folk tranquille et épurée au terme d'une bien belle collection de ritournelles.