Inutili/Hallelujah! - Split 10"

Split 10"

2017 - Aagoo Records/In the Shit Records

Groupes italiens, Inutili, ici loin d'être inutile, et Hallelujah! s'unissent pour un Split 10" incluant 7 titres. Les premiers inaugurent l'opus avec 3 morceaux dont le premier, Mice, développe une trame psych-noise un peu courte, qui aurait gagné à s'étendre un peu. L'effet est cependant certain, la folie vocale et sonore gagne l'auditeur qui s'envoie ensuite la noise de Here comes the horizon, tout aussi barré, leste, et zébré d'accents à la Sonic Youth . Un ou deux changements de direction, des breaks noisy et voilà une seconde réussite à mettre à l'actif d'Inutili. Le split est d'emblée attirant, le riffing de Down to hell, saccadé, ne le fera pas baisser en qualité. Inutili est ici égal à lui-même, hors-sentiers et jamais lassant.





Place, ensuite, au punk-noise d'Hallelujah!. Avec leur We don't play in a USA band, les gaillards s'en sortent avec les honneurs, on pense à The Fall pour les vocaux et pour la trame post-punk entêtante élaborée par le groupe. Small tits, après cela, impose son fracas noise, ses voix braillées, son bruitisme chaotique et pourtant concluant. Là encore, on ne flanche pas. On a à faire, pour le coup, à des musiciens fiables et aucunement conventionnels. Burka for everyone, bref mais percutant, évoque à nouveau The Fall. L'impact est de taille, des claviers étayent le tout sans fioritures. Rien à exclure donc, et même une pièce de choix avec ce Spanish dream terminal saturé, massif et sonique, qui vient conclure une collaboration sans creux ni fautes de ton.