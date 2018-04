Deeva - The wild one

The wild one

2017 - Kebra's Records

66 lectures

Duo basé dans l'Oise, Deeva est actif depuis une grosse dizaine d'années déjà. Lentement mais sûrement, Emilie et Michel tracent leur route, délibérément rock, teinté de pop et d'électro, et sortent avec The wild one leur second EP.





Varié, ce dernier inclut sept titres et Punk is dead, qui évoque un Hole speedé, met en exergue un mix de rock fougueux et d'électro parcimonieuse. La paire isarienne convainc déjà, elle se fait plus ouvertement pop sur le scintillant Wanted. Sans se restreindre, Deeva parcourt un spectre ouvert. Avec Be who you choose, c'est à nouveau à Courtney Love et son Hole qu'on pense. Chant mélodieux mais mutin, instrumentation simple et efficace, sans surcharge aucune: Deeva séduit. I was blind, entre pop aérienne et électro, étend l'éventail du projet.





On ne décroche donc pas, Murder hand et son chant hargneux évoque de nouveau l'ex compagne de Kurt Cobain. Il va sans dire que le rapprochement est flatteur, et Sorry baby ne fera pas tomber la qualité, fort de son éclat pop-rock avéré. Entre énergie fréquente et passages modérés, un équilibre est trouvé. Under your pressure, ultime réussite aux reflets pop psyché, venant confirmer l'intérêt d'un opus qu'on espère annonciateur d'une suite au moins aussi estimable.