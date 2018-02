Deer - Portraits

Portraits

2018 - Autoproduit

Groupe mexicain basé à Hong Kong, Deer confronte indus, électro et basses profondes pour créer son univers, personnel.





Avec Portraits , EP fort de quatre titres...forts, il en propose une déclinaison fiable et attractive. Wild eyes, à la fois brut et finaud, porté autant par la voix d'Adriana Falcon que par les décors de son acolyte Miguel Bastida, inaugure brillamment l'EP. L'univers de Deer est autant trippant que puissant.





Avec In the shadows, Deer décline un panel électro, trip-hop aussi, profond et percussif, relevé par des guitares efficientes dans leur simplicité. On décolle dans le groove, le voyage est garanti. Sonore et jamais inodore, le territoire musical de Deer mérite qu'on s'y égare. Si I want it all le conclut avec ses basses profondes, avant cela Alive aura lui aussi séduit avec ses séquences électro et son nappage indus, son déploiement lancinant mais pénétrant. Deer s'évertue à définir son champ musical, nous léguant avec Portraits un premier aperçu qualitatif.