Cooper - 1st EP

1st EP

2018 - Kicking Records

199 lectures

Parait que ces trois hollandais ont mis 25 ans à sortir ce "1st EP". Leur seul tort, en l'occurrence, aura été d'attendre tout ce temps car avec ces huit titres rutilants de pop-punk variée et sans temps morts, Cooper frappe fort (bon rassurez vous; outre cet EP, plusieurs albums ont vu le jour depuis l'avènement du groupe).





Avec l'aide notamment de Bill Stevenson ( Descendents ) aux manettes, à grand renfort de choeurs et mélodies simples et bien troussées, d'airs pop imparables (Let the war begin), avec comme amorce les "ba-ba-ba-ouhhh" de l'excellent Back on track en ouverture, le chant pas si pop-punk que ça de René van der Zee et un jeu sans fioritures, les gaillards des Pays Bas ne commettent aucun impair. Mélodieux (The manual), urgents et dotés d'une basse qui impose la "galopade" (Ann), ils rattrapent, par la qualité du résultat, la longueur de l'attente imposée.





Stuck in the middle fonce et breake, Walking out of love marie ritournelles pop et traçage punk-rock, il est déjà l'heure de rejouer le disque et on ne trouvera à ce dernier aucune fausse note. Etonnant pour des "pop-punkeux", me direz-vous, mais réjouissant à l'écoute.