Coals - Tamagotchi

Tamagotchi

2017 - ADP Records

107 lectures

Duo polonais, Coals évolue dans la sphère électro, pour le coup nébuleuse, et signe avec Tamagotchi un album assez éloquent pour retenir l'attention.





Les plans sont lancinants, ombragés (Going to a rave alone (intro) en amorce); il s'en dégage un je ne sais quoi psyché, une rêverie qui lentement se révèle. On décolle sans empressement, on s'en tient, dans le même temps, à des étayages assez simples. Hoodie blake embarque son monde bien haut dans les airs et le duo arrive à tisser des toiles cohérentes, songeuses, qui se suivent avec pertinence. VHS nightmare feat. Hatti Vatti sort un peu de la torpeur ambiante, ses motifs font mouche. S.I.T.C. fait de même en groovant sévèrement. Les voix font aussi leur effet, souvent éthérées.





A mi-chemin, 90's babies installe son mid-tempo fin. La qualité est confirmée et le second volet du disque ne la fera pas baisser. Hauntology impose ses saccades, MTV poursuit dans cette voie lactée nuageuse adroitement "musicalisée" et, en l'occurrence, changeante dans sa cadence. Dino - deano, en fin de parcours, ne changeant pas la donne tout en attirant le quidam par ses détails sonores et son climat qu'on retiendra.