Chasseur - Chasseur (EP)

Chasseur (EP)

2017 - Autoproduit

Projet du musicien Gaël Desbois , à partir de textes de l'écrivain Nathalie Burel , Chasseur voit le bonhomme en question, qui a collaboré avec Dominic Sonic , Miossec ou Santa Cruz et fait partie de Del Cielo avec Liz Bastard , créer une cold wave poétique aux climats envoûtants. Mâtinée d'électro, ombrageuse et dotée de sons bien sentis, la musique de Chasseur "chope" l'auditeur.





Dans la ville, soutenu, doucereux et vénéneux, piquant aussi, le démontre; Chasseur ne lâchera pas sa proie. Expérimenté, Desbois se montre ici performant. La montée en puissance de ce premier morceau sera suivie par La vague et la jetée, sombre, où verbe et sonorités s'accouplent gracieusement. L'EP est une superbe réussite.





On poursuit donc volontiers l'exploration. Nos ivresses, bourru, se pose entre new-wave, électro et traits cold. S'il ne contient "que" 4 titres, le disque est, à l'arrivée, excellent. Les adieux y mettra fin en unissant voix et claviers, de manière dénudée et concluante. Recommandé.