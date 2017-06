Best Youth - Highway moon

Highway moon

2017 - Zero Effort Records

Duo portugais, issu de Porto plus précisément, Best Youth allie Catarina Salinas et Ed Rocha Gonçalves . Ce Highway moon est semble-t-il son second essai longue durée, où l'on trouve une électro-pop souvent légère, ce qui finit par la faire manquer quelque peu de consistance. On alterne ici les parties enlevées (Mirrorball), plutôt bien troussées, et des plages plus célestes (Red diamond) qui ennuient un peu, on greffe au tout des synthés simples et de l'organique prudent, mesuré. La plupart des morceaux sont agréables à l'écoute mais demeurent timorés, trop doucereux. Un peu plus de "sauvagerie" aurait donné de l'envergure à un album pourtant doté de titres avenants. Mouth, par exemple, fait dans le massif-atmosphérique de bon aloi. When all the lights are down inclut des notes sombres, une instrumentation finaude qui leur fait écho, Fanatic instaure un rythme plus marqué. Ces trois essais, plus "audacieux", démontrent les évidentes possibilités de la paire.





Ainsi, on pourra en certaines occasions s'attacher au contenu, probant, aussi, sur ce Sunbird discrètement funky, et que Renaissance aura amorcé de belle manière, sous l'impulsion d'une électro-pop alerte aux basses qui font onduler. Ce côté dansant, groovy, se retrouve sur Ride. On regrettera la prépondérance des claviers au détriment des guitares, trop effacées. On notera, enfin, la valeur de ce Infinite stare (live in studio) qui sans réellement décoller met l'organique un peu plus en avant et livre des plans noisy qu'on aurait aimé, ici, plus fréquents. Pour un résultat, à l'arrivée, pas fâcheux mais à mon sens perfectible, encore trop retenu et porté à la douceur et au "sucré".